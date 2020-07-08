Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insanı yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıldır ülkelerindeki savaş nedeniyle muhacir ve mağdur olan insanlara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Suriye'deki dramın ve mağduriyetin devam ettiğini anlatan Gerem, "Şubat ayından beri İdlib'de büyük bir katliam ve insanı dram yaşanıyor. Daha önce insanlar kışın donarak ve soğuktan ölürken bugün ise ne yazık ki sıcaklık ve açlıkla imtihan oluyorlar. Tarih boyunca millet olarak hep mağdurların ve mazlumların yanında yer aldık. Ecdadımızın bize kazandırmış olduğu erdemliği ve cömertliği bir kez daha buradan oradaki kardeşlerimizin gönlüne bereket ve sevinç olacak. Bu yaz günlerinde suyun ve elektriğin olmadığı o barakalarda yaşamak zorunda olan insanlara bir empati yapalım. Onların nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini düşünmek suretiyle inşallah yardım elimizi o insanları uzatmaya devam edeceğiz. İyilik tırlarımızın yola çıkmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene Büyükşehir Belediyesi STK'lar ve Muhtarlık işleri Daire Başkanı Murat Müjdeci ile bazı STK temsilcileri katıldı.