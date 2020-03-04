Şanlıurfa'dan İdlib'e 4 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İdlib'e 4 tır insani yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e 4 tır insani yardım

6 saat önce

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan İdlib'e 4 tır insani yardım, System.String[]

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, birçok dernek ve vakfın katkısıyla temin edilen gıda maddesi, çadır ve giysilerden oluşan 4 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Yardımlar, merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nden törenle gönderildi.


"Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"


Her zaman mazlumların yanında olduklarını belirten Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, "Bugün burada öncelikle İdlib'in kırsalında, bombalardan, zulümden kaçıp sığınmak zorunda kalan İdlibli kardeşlerimizin gönüllülerinde sevinç, sofralarında bereket olacak şekilde 4 adet iyilik tırımızı gönderiyoruz. Yardım ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İdlib'de kırsalda yetim köyleri kurmaya çalışacağız. Kalabalık ve düzensiz olan bölgelere gidip yardım dağıtamıyoruz çünkü kargaşa oluyor. İdlib'de bu projemizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.


Yapılan duaların ardından insani yardım tırları İdlib'e doğru yola çıktı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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