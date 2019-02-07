Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan İdlib'e İnsani Yardım

Şanlıurfa'dan İdlib'e İnsani Yardım

53 dakika önce

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Şanlıurfa'dan İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, Yenice Mahallesi'ndeki depoda düzenlenen törende, 8 yıldır ülkelerinde muhacir ve mağdur olan insanlara yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye'deki mağduriyetin devam ettiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"İdlib'de insanlar derme çatma, naylondan yapılan barakalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Oradaki kardeşlerimize kış nedeniyle un, patates ve giyim malzemesi yardımı gönderiyoruz. Bize bugüne kadar 39 tır yardımda bulunan Safranbolu Yağmur Derneğine de çok teşekkür ediyoruz."

Bunun yanında Yemen'e yardım kampanyalarının da sürdüğünü anlatan Gerem, "Şu ana kadar Şanlıurfalılar olarak 450 bin lira toplayıp gönderdik, hedefimiz 2 milyon lira. İnşallah yakın zamanda hedefimize ulaşırız." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da yardımların devamı için çaba harcadıklarını belirterek, "Bugün Suriye'ye 493. tırı gönderiyoruz. Halkımıza, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, platform öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan 2 tır yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Yenice, Suriye, Şanlıurfa, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan İdlib'e İnsani Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]