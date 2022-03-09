ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım - Son Dakika
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ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım

09.03.2022 14:32

Şanlıurfa'da hayırseverler tarafından hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa'da hayırseverler tarafından hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle toplanan kıyafet, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemeleri derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Dernek gönüllüsü Mehmet Çap, dünyanın gözünü kapattığı İdlib'de insanların yaşam mücadelesi verdiğini, toplanan yardımların çadırlarda yaşayan mazlumlara gönderileceğini belirtti.

Çap, "Bu kış aylarında bizler sıcak evlerimizde yaşarken kardeşlerimiz perişanlık ve sefalet içinde. Mübarek üç aylarda yolumuzu gözleyen gariplere sahip çıkan gönlü, yüreği güzel insanımıza ve destek veren her kardeşimize rabbim ecrini misliyle versin inşallah. Bizler de emanetlerinizi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Duanın ardından yardım tırı yola çıktı.

ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım

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Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım - Son Dakika


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