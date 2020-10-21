Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

21.10.2020 15:03

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, Deniz Feneri Derneği ile Nevşehirli hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi ve tekerlekli sandalyenin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ve gönüllüleri olarak bugüne kadar Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur vatandaşlara 2 bin 500'ün üzerinde yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

Yardımları yerinde ve zamanında yapmaya çalıştıklarını belirten Saraç, "Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden bir iç savaş var. Orada yıllardan beri insanı bir dram yaşanıyor. Suriyeli kardeşlerimiz açlık, ölüm ve sefaletle imtihan ediliyor. Bugün insanlar aç ve perişan durumda. Yardımlarla oradaki mazlum ve mağdurlara derman olmaya çalışıyoruz. Bizler yalnız Şanlıurfa'dan değil, Türkiye'nin birçok kentinden hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de yardımların devamı için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

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