Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi ve tekerlekli sandalyenin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, İdlib'in dünyanın gözü önünde tarihinin en karanlık ve zor dönemini yaşadığını söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle bölgede insanı dramın had safhaya çıktığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"İdlibli kardeşlerimiz, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Bu dünyanın gözü önünde oluyor. Yaşanan zulüm, katliam devam ediyor. İdlibli kardeşlerimiz yazın çadırların altında sıcaktan yanarken kışın da çamur deryası ve soğukta yaşam mücadelesi veriyor. Geçen yıl verilen çadırlar yazın sıcağından çürüdü. Şu anda insanlar zeytin ağaçlarının ve kayaların dibinde aç ve açıkta yardım bekliyor. Bizler buradan bir kez daha bütün dünyaya özellikle Müslümanlara haykırıyoruz 'ne olur dönüp bir İdlib'e bakın, İdlibli kardeşlerimizin feryadını duyun."

Konuşmanın ardından yardım tırı Suriye'ye hareket etti.