Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi İdlib'e uğurlandı.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı öncesi hayırseverlerin desteğiyle toplanan kıyafet, çocuk bezi, temizlik ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım tırının Suriye'ye gönderilmesi amacıyla derneğin deposu önünde tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Veysel Toprak, törende, İdlib'de insanların yaşam mücadelesi verdiğini, ramazan öncesi hayırseverlerin yardımlarını çadırlarda yaşayan mazlumlara ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden Toprak, "Mübarek ramazan ayına girerken yolumuzu gözleyen mağdur ve mazlumlara sahip çıkan yüreği güzel insanımıza ve destek veren her kardeşimizden rabbim razı olsun. Bizler de emanetlerinizi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Yapılan duanın ardından yardım tırı yola çıktı.