Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı

08.12.2020 10:43
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı, System.String[]

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Ankara Gönül Dayanışma ve Kültür Vakfının destekleriyle hazırlanan içerisinde gıda malzemesi, mont, çizme, battaniye ve halının bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, İdlib'te insanların kış mevsiminde taşların dibinde, açıkta veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

İdlib'te insani dramın had safhaya ulaştığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Suriye'de özellikle İdlib'te insanların açlık ve soğukla imtihanları devam ediyor. Türkiye'de hayırseverler bir nebzede de olsa oraya insanı yardımları ulaştırmaya çalışıyor. Bugün hazırladığımız iyilik tırı, Ankara Gönül Dayanışma ve Kültür Vakfının destekleriyle Suriye'ye gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gönderdiğimiz mont ve çizmeler İdlibli çocukların ayaklarını bedenlerini ısıtacak inşallah. Bugün İdlib tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İnsanlar orada çadırların ve taşların dibinde yaşamaya çalışıyor. Orada ekmeğe, oduna, sobaya, una ihtiyaçları var. Özellikle çocuklar bizim için çok önemli, çocukların ayakları çıplak üşüyorlar. Bir nebzede olsa o çocukların ayaklarını ve gönüllerini ısıtmak için yardım kampanyalarımız devam ediyor. Yardım severlerden Allah razı olsun. Fakat kitle büyük olduğu için yetmiyor. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz bu kış mevsimini kardeşlerimiz rahat geçirsin diye yardım edin."

Konuşmalar tamamlanınca insani yardım malzemeleri taşıyan tır, İdlib'e uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, Büyükşehir Belediyesi STK'lar ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Müjdeci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, TIR, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 469.9 TL'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 469.9 TL'den işlem görüyor         
10:45
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor         
10:29
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu 5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu         
09:46
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei