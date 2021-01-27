ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

27.01.2021 17:49
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan; içerisinde gıda ve temizlik malzemesi, mont, çizme, battaniye, soba ve halının bulunduğu tır, Paşabağı Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Dernek üyesi Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib kırsalında çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara, 5'inci insani yardım tırını göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İdlib'deki insani dramın büyük olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Kışın gelmesiyle bu mazlumların sıkıntısı daha da arttı. Çadırları sular altında, çamur içerisinde, kimileri derme çatma çadırlarda, kimileri naylon muşambalarda ve kimileri de zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi veriyor. Üzerinde oturacak hasır, üzerine örtecek battaniyesi olmayan bu mazlumlara Türkiye haricinde yardım yapan ülke yok. Ne yazık ki göç eden bu mazlumların çocukları donarak ölmekte. Açlıktan annelerin sütü kesilmekte, yiyecek bir lokma kuru ekmek, içecek suyu dahi bulamayacak duruma düşmüşler. Daha geçen gün 2 çocuk donarak yaşamını yetirdi. Günyüzü Derneği olarak yeniden Ervalar donmasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yeniden Aylanlar denizde boğulmasın, yeniden Ümranlar enkaz altında kalmasın diye seferber olduk. Buradan tüm duyarlı insanlara çağrıda bulunuyoruz. Urfa'daki bu yardım seferberliğine omuz verelim inşallah. Bu mazlumların umudu sizsiniz. Onlar çaresiz, çare sizsiniz. Öyleyse elimizden gelen yardımları esirgemeyelim. Her çeşit nakdi ve aynı yardımda bulunalım."

Konuşmanın ardından yardımı tırı İdlib'e hareket etti.

ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa, Günyüzü, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Son Dakika


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