Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliğinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı, içerisinde tekstil ürününün bulunduğu yardım tırı, temsilcilik binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Vakfın Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, Suriye'de 10. yılına giren iç savaşın ilk gününden bu yana yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Yardımların oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Atilla, "Ramazanın son 10 gününde oluşan bu yardım dinimiz açısından çok önemli, böyle mübarek günlerde yardıma katkı sunan herkesi tebrik ediyoruz. Bu yardım tırımızı Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna inşallah vesile olması duasıyla yola çıkarıyoruz. Son günlerde Mescid-i Aksa'ya çok alçakça çirkin saldırılar yapılmaktadır. Bu yardım tırını Mescid-i Aksa'daki gençlere ithaf ediyoruz." dedi. Konuşmanın ardından yardım tırı, İdlib'e doğru hareket etti.

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