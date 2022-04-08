Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

08.04.2022 10:19
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır, Yenice Mahallesi'nden Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Platform Başkanı Osman Gerem, ramazanda insanı dramın devam ettiğini İdlib'deki mağdur ve mazlumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan sürecinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Gerem, "Ramazanda sofraların bereketlenmesi için ve mağdur insanların kalpleri sevinçle dolması için çalışıyoruz. Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu olarak hazırladığımız yardım tırını yola çıkarıyoruz. Allah emek verenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

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Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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