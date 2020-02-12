Şanlıurfa'dan İdlib ve depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İdlib ve depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib ve depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri ve Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, törenle uğurlandı.

Şanlıurfa'dan İdlib ve depremzedelere yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'da, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri ve Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, törenle uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen çadır, giysi ile gıda maddelerinden oluşan yardımları taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlumun, mağdurun ve yoksulun umudu olduğunu söyledi.

Soğuk kış günlerinde Suriye'de insanların yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kırıkçı, "Nerede bir mazlum ve mağdur varsa sesine yetişen bir ülkede yaşıyoruz çok şükür. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri birlikte yıllardır bıkmadan usanmadan yardım yapmaya devam ediyor. Yardımların toplanmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kırıkçı, Elazığ depremi sonrası tüm Türkiye'nin birlik örneği gösterdiğini de kaydetti.

Platform Başkanı Osman Gerem de havaların soğuk olduğunu, ayakkabı ve elbiselerinin kendilerini ısıttığını ancak İdlib'de insanların kalacak çadır bile bulamadığını söyledi.

İdlib'de insanların çok zor durumda olduğunu belirten Gerem, "Oradaki insanlar çorap, ayakkabı ve elbise bulamıyor. Küçücük bedenleriyle zeytin ağaçlarının altlarında çamur içinde yaşıyorlar. Bu olanlara duyarsız kalamazdık ve kalmıyoruz. 9 yıldır zengin fakir demeden hangi Şanlıurfalı'nın kapısını çaldıysak kimse bizi geri çevirmedi. Başta yetkililer ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından yardım tırları, Suriye ve Elazığ'a doğru yola çıktı.

Şanlıurfa, Elazığ, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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