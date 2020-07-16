Şanlıurfa'dan iki sporcu, Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı - Son Dakika

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, lise çağına gelmiş voleybola uygun yetenekli genç sporcuları tespit edip, Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesi sınavına hazırlıyor.



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölüm başkanı Doç. Dr. Yakup Aktaş öncülüğünde, BESYO öğrencileri ile birlikte üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi kapalı spor salonunda genç adaylara voleybol antrenmanları yapılıyor.



Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavı 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Ankara TVF Spor Lisesinde yapılacak olan 45 kişi alınacağı sınava, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 750 aday başvurdu. Harran Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmalar ile Şanlıurfa'dan iki sporcu, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı.



Öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Aktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavında girip iyi bir derece ile kazanan sporcularımı tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Kendilerine başarılar diliyorum. Böylece Şanlıurfa'dan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi yetenek sınavına girip kazanan ilk gençlerimiz oldular. Umarım diğer gençlerimize de örnek olur" diye konuştu. - ŞANLIURFA