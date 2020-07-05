Şanlıurfa'dan İstanbul'a usulsüzce taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el koyuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İstanbul'a usulsüzce taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el koyuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa'dan İstanbul Güngören'e çuvallar içinde usulsüz olarak taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el koyulduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa'dan İstanbul Güngören'e çuvallar içinde usulsüz olarak taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el koyulduğunu açıkladı. Peynirlerin üretim tarihinin ise 15 Ağustos 2020 olarak gösterildiği belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Güngören ilçesine çuvallar içinde tulum peyniri getirildiğini tespit etti. Ekiplerin yaptığı denetimde, her birinde 20 kilo peynir olan çuvalların hiçbir soğutma sistemi bulunmadan taşıma işleminin gerçekleştirildiği belirlendi. Peynir tebliğine göre, peynirlerin muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 10 derecenin altındaki sıcaklıkta tutulması gerekirken, getirilen çuvalların dış yüzeylerinden yapılan sıcaklık ölçümlerinde, taşıma ve muhafaza sıcaklığının ortalama 22 derece olduğu tespit edildi. Araç kasasının iç yüzeylerinde ise paslanmalar olduğu ve bu pasların tulum peyniri çuvallarına bulaştığı da belirlendi.

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ÜRETİM TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ürünlerin üretim tarihinin 15 Ağustos 2020, son tüketim tarihinin de dış çuval ambalaj üzerinde 15 Ağustos 2021 olarak yer aldığı tespit edildi. Ürünlerden numune alınıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderilirken, 'güvenilir olmayan gıda' olarak değerlendirilen yüzlerce kilogram peynire el koyuldu. Peynirlerin incelemeler tamamlanıncaya kadar yediemin olarak belirlenen soğuk hava deposuna alındığı belirtildi.


Şanlıurfa, Güngören, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İstanbul'a usulsüzce taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el koyuldu - Son Dakika

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