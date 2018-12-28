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Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Karaköprü ilçesindeki göç idaresi müdürlüğünü ziyaret eden Vali Erin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erin, işlem yapan Suriyelilerle sohbet etti, taleplerini dinledikten sonra müdürlükten ayrıldı.

- Viranşehir'de dilenci operasyonu

Viranşehir Belediyesi ekiplerince yapılan kontrollerde dilencilik yaptıkları belirlenen 16 kişi yakalandı.

İlçede yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler ile cami önlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişiyi yakaladı.

Zabıta amirliğine götürülen şahısların üzerinde çıkan paralara el konuldu. Ekipler, şahısların dilencilik yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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