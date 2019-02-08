Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Denizli
'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu
Kulüpler Türkiye
Şampiyonası'na katılarak Türkiye birincisi olan milli halter İbrahim Arat
, Viranşehir
Kaymakamı Ömer Dereci
'yi ziyaret etti.
Kaymakam Dereci'nin makamında gerçekleşen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş
'in de yer aldığı görüşmede, Arat, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Azim ve gayret sonucu şampiyon olduğunu dile getiren Arat, bunu Viranşehir halkına armağan ettiğini söyledi.
Kaymakam Ömer Dereci ise İbrahim Arat'ı başarısından dolayı tebrik etti.
Türk Kızılayından kırtasiye desteği
Türk Kızılayı Şanlıurfa
Toplum Merkezi ekipleri, Viranşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Viranşehir Şube Başkanı Hasan Basri
Etli öncülüğünde ilçeye gönderilen kırtasiye malzemeleri, Ekinciler Ortaokulundaki öğrencilere dağıtıldı.
Malzeme dağıtım töreninde konuşma yapan Etli, Türk Kızılayının hayatın her yerinde olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda eğitime de önem verdiğini söyledi. Eğitime destek çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını aktaran Etli, desteklerinden ötürü Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezine teşekkür etti.
Kırtasiye malzemesi alan öğrencilerse Türk Kızılayına teşekkür etti.