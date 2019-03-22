Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Siverek ilçesinde, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası kapsamındaki teşviklerin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Siverek ilçesinde, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası kapsamındaki teşviklerin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Siverek Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen toplantıda, istihdam teşvik paketi hakkında bilgi verildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın şanslı bir şehir olduğunu dile getirerek, "Şanlıurfa 18 farklı teşvikin uygulandığı, hatta birçok ilde olmayan teşviklerin uygulandığı illerin başında geliyor. Bu imkanlardan ve fırsatlardan yararlanmanızı arzu ediyoruz. Bir işletmenin bir işçi kardeşimize yeni bir istihdam yaratması çok şey değiştirir. İstihdamın arttırılması işimizin gelişmesine, üretimin artmasına, büyümesine vesile olur." dedi.



Çalışma ve İş Kurumu Siverek Hizmet Merkezinde görevli meslek danışmanı Hüseyin Galyan da projenin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.



HRÜ öğrencilerine "Uygulamalı Girişimcilik" kursu



Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerine yönelik "Uygulamalı Girişimcilik" kursu düzenlendi.



HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB), uygulamalı girişimcilik kursunda başarılı olan 57 öğrenciye sertifikaları, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin salonunda gerçekleştirilen törenle verildi.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, yaptığı konuşmada, öğrencilere girişimci olmalarını tavsiye etti.



Öğrencilerin aldığı sertifikayla kendi işlerini kurma imkanına sahip olacağını anlatan Kısa, "Bilgi birikiminden kaynaklanan bir cesaretiniz olsun. Yapabileceğiniz işlere odaklanın, karar verdikten sonra bilgi birikiminiz ile her işin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Aldığınız eğitim ve belgenin sizlere hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



KOSGEB Şanlıurfa Müdürü İdris Erkeksoy da düzenledikleri kurslar hakkında bilgi verdi.

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