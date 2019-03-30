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Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

19 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 7-16 yaş ve 16 yaş üzeri yıldız erkekler, yıldız kızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride 350 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvanın ardından düzenlen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin sporla tanışması için çeşitli turnuvalar düzenlediklerini anlattı.

Çalışmalar kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirten Çiçek, "Bu sene 15 branşta spor turnuvası düzenliyoruz. Turnuvalarımız mayıs ayına kadar devam edecek. Turnuvalar sonunda 10 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe hizmetleri daha güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

HRÜ'de Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi tamamlandı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesince düzenlenen "Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi" tamamlandı.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda eğitimini başarıyla tamamlayan 10 sağlık çalışanına sertifika, 5 kişiye ise katılım belgesi verildi.

HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, sağlık alanında son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarına işaret eden Altay, son yıllarda yapılan çalışmalarla hastanelerinin bölgeye hitap ettiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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