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Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

2 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, Belediye Başkanı seçilen Kuş'u makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Kuş'a görevinde başarılar dileyen Erin, "Şanlıurfa halkı, en iyi hizmeti hak ediyor. Başkanımız daha güzeline imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Kuş ise Vali Erin'e teşekkür etti.

CHP Ceylanpınar Teşkilatından hayırlı olsun ziyareti

CHP Ceylanpınar İlçe Teşkilatı, Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilen Abdullah Aksak'ı ziyaret etti.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Yamaç ile beraberindekiler, Aksak'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Aksak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçeye hizmet ve vatandaşların memnuniyeti için çalışacaklarını belirten Aksak, "Belediyeyi tek başımıza değil, bütün Ceylanpınarlılarla birlikte yöneteceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyecek ve belediye hizmetlerini ilçemizin en ücra köşelerine kadar götüreceğiz." dedi.

CHP İlçe Başkanı Yamaç da Aksak'a görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:15 Kaynak: AA

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