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Şanlıurfa'dan kısa kısa

1 saat önce

Birecik ilçesinde dar gelirli ailelere bayram öncesi gıda yardımı yapıldı.

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Birecik ilçesinde dar gelirli ailelere bayram öncesi gıda yardımı yapıldı.
Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, girişimleriyle hayırseverlerden yardımlar topladı.
Daha sonra gıda kolileri temin eden Şahin, dar gelirli ailelerin evlerini ziyaret ederek gıda kolilerini dağıttı.
Şahin, yaptığı açıklamada, ramazan ayının rahmet, bereket, sevgi, hoşgörü, merhamet ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Ramazan bayramı dolayısıyla hayırseverlerden toplanan yardımlarla dar gelirli aileleri sevindirme çalıştıklarını belirten Şahin, "Yardımlaşmada hayırseverlerin yarışa girdiği bu ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimizin pekişmesi için biz de Birecikli yardımsever insanların katkısıyla gücümüz yettiği kadar ihtiyacı olan insanlara yardım etmekteyiz." diye konuştu.
Şahin, şu ana kadar 650 aileye yardım ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.
Halfeti'de sürücülere broşürlü uyarı
Halfeti ilçesinde trafik ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak, uyardı.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında, durdurdukları araçların sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülerin ve araç içerisindeki yolcuların bayramını da kutlayan ekipler, trafik kuralları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.
Ekipler, araçlar içerisindeki çocuklara da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında cevaplanacak soruların yer aldığı "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Mehmet Şahin, Birecik, Güncel
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