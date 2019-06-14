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Şanlıurfa'dan kısa kısa

3 saat önce

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef Bir Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu Eğitimi ve Sınavı düzenlendi.

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Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef Bir Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu Eğitimi ve Sınavı düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'da balıkçılık yapmak ve amatör gemi kullanmak isteyen yaklaşık 300 kişiye Mersin Deniz Liman Başkanlığında görevli uzmanlar tarafından 4 saatlik eğitimler veriliyor.
Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kişilere amatör gemi ehliyeti verilecek.
Projeye katılan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü
Halfeti ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere şapka ve broşür dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kantarma İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Öğrencilere şapka ve jandarmayla ilgili hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:17 Kaynak: AA
Ulaştırma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel
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