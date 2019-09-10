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Şanlıurfa'dan kısa kısa

26 dakika önce

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

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Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında bulunan okul kantinlerini denetleyerek işletmecileri sağlık ve hijyen konusunda uyardı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri, denetledikleri okul kantinlerde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerin ve son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satılması sonucu çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı işletmeciler bilgilendirildi.

Ekipler, denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş ürünlere el koydu, kantinler hakkında işlem başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcer'e ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcer, ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre İMKB İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yapıcer'i makamında ziyaret eden Yunus Emre İMKB İlkokulu Müdürü Mehmet Kuyucu ile beraberindeki öğretmen ve öğrenciler çiçek sundu.

Öğrencilerle sohbet eden Yapıcer, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2019-2020 eğitim öğretim yılının çocuklara, sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Haliliye Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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