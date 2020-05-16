Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Çalışmaların yapıldığı mahalle sakinleri, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Avukat Kuran, ilk 10 bin adet maskeyi Viranşehir Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Dereci ise desteklerinden dolayı Kuran'a teşekkür etti.

Avukat Halil Kuran, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'yi makamında ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin maske bağışında bulunmak istediğini belirtti.

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