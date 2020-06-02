Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi için faaliyetler sürüyor.

Mücadele kapsamında belediye ekipleri, İpekyol ve Ahmet Erseven mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarını normalleşme sürecinde de ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam ettirecek.

ŞUSKİ'NİN çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, yürütülen çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güllüoğlu ile beraberindekiler Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde bulunan Kına isale hattında meydana gelen ani su arızasını çözmek için gece başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Güllüoğlu, arıza dolaysıyla vatandaşların mağduriyet yaşamaması talimatı verdi.

Ekipler, arızayı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.