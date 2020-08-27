Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Dart Turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva iki gün sürdü.

Gençler, yıldız, büyükler olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 67 sporcu katıldı.

Pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen turnuvada dereceye sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Şeyhanlıoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren ve davetliler katıldı.

Akçakale Belediyesi'nin çalışmaları

Akçakale Belediyesi tarafında başlatılan Akçakale- Suruç çevre yolunun yapımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni mezarlık çevresinden Suruç yolunan bağlanan çevre yolunda çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kış mevsimi gelmeden çalışmaları bitirmeye çalıştıklarını belirten Yalçınkaya, "Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde de belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir." dedi.