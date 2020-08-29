Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu başlatılan tarihi Sakıbın Köşkü"nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel değerlerinden Sakıbın Köşkü'nde çalışmalar tamamlandığında köşk, yeni ihtişamıyla yeniden Şanlıurfalıların hizmetinde olacak.

Şanlıurfa'da 1796 - 1876 yılları arasında yaşayan Şair Sakıp Efendi tarafından yaptırılan tarihi konağın restorasyonun yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandığında köşkü içerisinde kafeterya, yeşil alan ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı için gastronomi merkezi de yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlara bayrak hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli mahallerde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Bayrak hediye edilen vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.