Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesinin kasım ayında yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde bulunan 150 dönümlük alana yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesi 5 Kasım'da yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük Millet Bahçesi ile Eyyübiye'nin çehresinin değişeceğini belirtti.

Eyyübiye'de değişim ve dönüşüm için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kuş, "İnşallah Eyyübiye bu proje ile nefes alacak. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya'ya ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bayburt'ta düzenlenen spor akademisi sınavlarında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Yapım çalışmaları devam eden mesire alanı ve spor tesislerinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Başkan Yalçınkaya'ya çiçek takdim etti.

Gençlerle sohbet eden Yalçınkaya, başarıyı yakalamak için tavsiyelerde bulundu.

Başkan Yalçınkaya, eğitimleri konusunda gençlere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

İlçenin kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Bizim birinci önceliğimiz bu genç kardeşlerimizin eğitilmesi, hayatta başarılı olmaları ve düşündüğümüz manada, düşündüğümüz yerde olmaları. Onun için geldiğimiz günden itibaren gençlere sonuna kadar destek veriyoruz. Dershane, eğitim ve malzeme desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Yalçınkaya, daha sonra öğrencilerle alanı gezerek spor tesisi ile ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.