Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde kullanma tarihleri geçmiş 3 bin 426 gıda ve temizlik maddesine el koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlının korunması kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, son bir hafta içinde Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Devteşti, Şehitlik, Hızmalı, Bağlarbaşı, İpekyol, Yavuz Selim ve Cengiz Topel mahallelerinde bulunan 120 ayrı işletmede yaptığı denetimlerde 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu.

El konulan ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Ekipler, ilgili işletmelere cezai işlem uygularken, tüm işletmeleri de belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı.

Akçakale Belediyesinin koronavirüs ile mücadele çalışmaları

Akçakale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, koronavirüsün başladığı günden bu yana sokak ve caddelerde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri eğitime başlayan okullarda öğrenci ve öğretmenlerin salgından korunmalarını sağlamak amacıyla okullarda temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerce okul bahçelerini tek tek yıkanken, okul içleri de detaylı olarak dezenfekte edildi.