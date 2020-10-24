Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Açık Havada Arabada Konser" etkinliğinde Sanatçı Selçuk Balcı sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı.

Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, Selçuk Balcı'nın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti.

Viranşehir Belediyesi işçilerle toplu iş sözleşmesi imzaladı

Viranşehir Belediyesi, işçilerle toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa 2 Nolu Şube Başkanı Bozan İzol ile Belediye Başkanı Salih Ekinci arasında imzalanan sözleşme ile işçilerin ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, sözleşme ile işçilerin maddi olarak daha da rahatlayacağını, işçilere birçok sosyal hak da tanındığını belirtti.

Çalışanların refah düzeyini yükseltmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Ekinci "Belediyemizin imkanları doğrultusunda böyle bir zam yaptık. Sözleşmemiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Sendika Başkanı İzol da Ekinciye teşekkür etti.