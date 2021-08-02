Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran ilçesinde kırsal grup yollarını sathi asfaltla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazıla açıklamaya göre, kırsal mahallelerin muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan yollarda genişletme bir yandan da asfaltlama çalışması yürütüyor.

Meydankapı-Harran grup yolunda yol genişletme ve stabilize serim çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Balkat, Buldum, Kılıçlı grup yolu ile Evciler, Algı, Giyimli ve Minare yollarının asfaltlama işlemlerini tamamladı.

13 ilçedeki kırsal mahallelerde sathi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yaz sezonunun sonunda asfaltı tamamlanmamış yol kalmaması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Haliliye'ye 5 yeni yol kazandırıldı

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilçeye 5 yeni yol kazandırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçede yol ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılaşmanın henüz olmadığı veya yeni geliştiği bölgelerde yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yolların üst yapı çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunuyor.

Yürütülen çalışma sonucunda son iki ayda İmam Bakır ve Dağeteği mahallelerinde 5 yeni yolu hizmete kazandıran ekipler, ihtiyaç dahilinde açılan yollarda ilk önce stabilize çalışması sonrasında ise asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyor.