ŞANLIURFA - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 9 tır ve 1 kamyon yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'da, sel felaketindeki afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Ben de varım" kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar, Kastamonu'ya gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 9 tır ve 1 kamyon dolusu ayni yardım malzemelerinin Kastamonu'ya gönderilmesi nedeniyle, 11 Nisan Stadyumu önünde tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, millet olmanın sevinçte ve tasada aynı duyguları yaşamayı gerektirdiğini belirterek, "Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyede tutmamız, kalbimizin hep birlikte atması gereken dönemleri yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu ifade eden Erin, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, afetlerden zarar görenlere de geçmiş olsun diledi.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Erin, "Gelecek nesillere teslim etme sorumluluğumuz var. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma, millet olarak en güzel sergilediğimiz hassasiyetlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kampanyaya destek sunanlara teşekkür etti.

Zor zamanlarda birlik, beraberlik içerisinde ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gerektiğine dikkati çeken Beyazgül, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz öncülüğünde bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. İlçe belediyelerimiz, STK'lerimiz, iş adamlarımız ve halkımızın desteğiyle burada gördüğünüz hazırlıklar yapıldı. Birazdan burada gördüğünüz yardımları Karadenizli dostlarımıza, kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu yardımları, halkımız adına ulaştırıyoruz. Bunun Şanlıurfa'mıza da diğer yerlere de bereket olarak dönmesini diliyor, selden zarar gören tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Yardımların bulunduğu kamyon ve tırlar, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı duanın ardından Kastamonu'ya hareket etti.