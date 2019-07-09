Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı
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Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale
ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen konvoy 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.
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