Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı
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Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

1 saat önce

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen konvoy 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.
Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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