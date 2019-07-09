Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)
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Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)

21 dakika önce

ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTIŞanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2), System.String[]


ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen konvoy 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:00 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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