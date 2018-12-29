Şanlıurfa'dan Sınır Birliklerine Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa'dan yola çıktı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa
'dan yola çıktı. Türkiye
'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlardan oluşan tank konvoyu, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada ikmalleri ve bakımları yapılan tırlar daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere destek için tugay komutanlığından çıkış yaptı. Şanlıurfa- Mardin
karayolunda ilerleyen konvoyun Ceylanpınar
ve Nusaybin
'deki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:35 Kaynak: İHA
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