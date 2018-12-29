Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan Sınır Birliklerine Tank Sevkiyatı

Şanlıurfa'dan Sınır Birliklerine Tank Sevkiyatı

16 dakika önce

Şanlıurfa'dan sınır birliklerine tank sevkiyatıŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa'dan sınır birliklerine doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa'dan sınır birliklerine doğru yola çıktı.
Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan tank konvoyu, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada ikmalleri ve bakımları yapılan tırlar daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere destek için tugay komutanlığından çıkış yaptı. Şanlıurfa - Mardin karayolunda ilerleyen konvoyun Ceylanpınar ve Nusaybin'deki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:24 Kaynak: İHA

Suriye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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