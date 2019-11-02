Şanlıurfa'dan sınır ötesine insani yardım

Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerine devam eden Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, terör örgütlerinden temizlenen Resulayn ve Tel Abyad'da sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun ortak harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde, başta bebek ve çocuklar olmak üzere ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuklarını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu harekatla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini söyledi.

Türkiye'nin güney sınırlarını korumak ve güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına paralel faaliyetlerde bulunan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolünde güvenli hale getirilen Suriye'deki Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, sivillere yönelik insani yardımlarını sürdürüyor.

Resulayn ve Tel Abyad'da terör örgütünün esaretinden kurtulan halka, bugüne kadar 3 bin 56 gıda kolisi, 12 bin şişe su, bin 983 kumanya, bin 425 hijyen seti, 89 bin 500 çuval un, 5 bin 300 ekmek, 11 bin 40 battaniye, 250 ayakkabı, 100 koli çocuk bezi, bin 500 oyuncak, bin 100 gıda dışı paket, 600 konserve ile özellikle çocuk ve bebeklerin ihtiyacı olan 5 bin 440 koli bebek maması, süt ve gofret dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Şanlıurfa merkez olmak üzere Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik'te icracı İlçe Koordinasyon ve Harekat Merkezleriyle eşgüdüm içerisinde çalışan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, harekatın ilk günlerinde vatandaşların tahliye, barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini yerine getirdi. Harekat kapsamında askeri birliklere de lojistik destek veren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, sınırın diğer tarafındaki Resulayn ve Tel Abyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra buraya geçerek faaliyetlerine başladı.

AFAD ve farklı sivil toplum kuruluşlarıtarafından sağlanan başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere çeşitli yardımları burada yaşayan insanlara ulaştıran İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, yardım malzemelerinin depolanması ve ihtiyaç analizine göre dağıtımını da büyük bir titizlikle yerine getiriyor.

Kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 26 kurumdan müteşekkil İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, 15 ayrı çalışma grubu ile hizmet veriyor.

(İHA)