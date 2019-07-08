Şanlıurfa'dan sınıra askeri sevkiyat
31 dakika önce
Şanlıurfa'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar, tank ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye
sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi.
(İHA)
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