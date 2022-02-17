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Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı

17.02.2022 10:18
Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilciliğince sürdürülen yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kömürlerin bulunduğu 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Derneğin Şanlıurfa Temsilcisi Abdullah Toprak, AA muhabirine, Suriye ve Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımlarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Suriye'de olumsuz kış şartlarında derme çatma çadırlarda yaşayan ve yakacak bulamayan insanlara kömür desteğinde bulunduklarını anlatan Toprak, "İnşallah önümüzdeki günlerde de kıyafet yardımı göndereceğiz. Yardımların toplanmasında bize destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

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Şanlıurfa, Suriye, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı - Son Dakika
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