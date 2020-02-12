Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı
6 saat önce
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ
Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Son Dakika CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi