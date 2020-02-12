Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı

6 saat önce

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)

ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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