Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

ŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay- İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.