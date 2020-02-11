Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)

12 dakika önce

ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2), System.String[]

ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),


Ceylanpınar, Akçakale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]