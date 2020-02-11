Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

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Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)
12 dakika önce
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ
Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),
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