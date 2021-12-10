Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanlığının hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı, içerisinde gıda, temizlik, tekstil ürünleri ile oyuncakların bulunduğu yardım tırları, Hayati Harrani Mahallesi'ndeki İHH Mesleki Eğitim Merkezi binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Vakfın Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

"Kış Kapıda; Yalnız Bırakma" sloganıyla kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Atilla, Suriye'de her 10 kişiden 6'sının yoksulluk içerisinde yaşadığını dile getirdi.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaşta 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini 12 milyon kişinin mülteci konumuna düştüğünü, ülkede kalanların 11 milyondan fazlasının ise insani yardıma muhtaç hale geldiğini anlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Evlerin üçte ikisi yıkıldı. Kış kapıya dayandı. İnsanlar, kamplarda ve harabeye dönmüş evlerde ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk hava, zorlu yaşam şartları ve hastalıklar mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar binlerce briket ev inşa etsek de halen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan kendilerine uzanacak bir el bekliyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz başlattığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan, ilaç bulamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın."

Yapılan duaların ardından yardım tırları Suriye'ye hareket etti.