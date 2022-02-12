Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır yola çıktı.

Eyyübiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Eyyübiye Şubesi öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve yorgan, battaniye, un, patates, giyim ile gıda malzemesi taşıyan 2 tır, Akabe Mahallesi'ndeki Ahmet El Rufai Camisi önünden dualarla Suriye'ye uğurlandı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, Suriye'de insani dramın devam ettiğini söyledi.

Buradaki mazlum ve mağdurlar için gönüllülerin, hayırseverlerin katkılarıyla yardım temin ettiklerini anlatan Tolan, "Yardımlar örnek olur inşallah. Müslüman kardeşini düşünen insandır. Bizler de kardeşlerimizi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Emeği geçenlerden Allah bir kez daha razı olsun." dedi.

Eyyübiye Müftüsü Adem Dobur da bütün Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayarak, "Peygamberimizin 'Komşusu açken rahat uyuyan bizden değildir.' buyurduğu gibi bizler de sıkıntı yaşayan kardeşlerimizi gördükçe onların sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın gayretiyle 2 tır yardım malzemesi temin ettik. Bu malzemeleri Suriye'deki kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Eyyübiye Şube Sorumlusu Nasrullah Ula ise bugün Müslümanların büyük bir imtihandan geçtiğini, bu sınavı başarılı şekilde vermeye çalıştıklarını ifade etti.