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ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi

08.02.2022 12:44

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 3 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 3 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı öncülüğünde "İdlib Üşüyor " kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan giyim, bot, battaniye, un ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, törendeki konuşmasında, İdlib'de yaşanan insani dramın kış günlerinde had safhaya çıktığını söyledi.

İdlib'de insanların derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Gerem, "İdlib gerçekten üşüyor. İdlib'de insani dram var. Bu insanlar yanı başımızda bu sıkıntıları yaşıyor. Bu yardımlar İdlibli kardeşlerimizin sofralarına bereket, gönüllerine sevinç, dillerinde dua olacaktır. Bu tırların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Umut Kervanı Vakfı gönüllüsü Mehmet Faik Doğan da hangi dinden, hangi milletten olursa olsun komşuya yardım etmenin insanlık görevi olduğunu belirtti.

İdlib'de yaşayanların hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Doğan, "İnsanlar veya doğal afetler sebebiyle kimilerinin yaşama hakkı ellerinde alınmakta. Bizler dünyanın herhangi bir yerinde ihtiyaçlarını karşılamayan mağdurlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Duanın ardından yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.

ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi
ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi

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Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Suriye'ye 3 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika


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