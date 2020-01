Şanlıurfa'dan Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlip ilçesindeki mazlum halk için STK tarafından toplanan 3 tır dolusu yardım gönderildi.



Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından toplanan yardımlar için program düzenlendi.



Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platform Başkanı Osman Gerem ve platforma bağlı sivil toplum temsilcileri katıldı.



Beyazgül'den platforma destek çağrısı yaptı



Beyazgül, İnsani Yardım Platformundan şöyle konuştu, "Şanlıurfa'da, bir kısım hemşerilerimiz bir araya gelerek Suriye'deki meseleye sadece dikkat çekmek istemediler. Ne yapabiliriz diye bir araya geldiler ve gerçekten çok büyük işler yaptılar. Kendilerinin cüsselerini ve birlikte olmalarının bir neticesi olarak belki de Türkiye'den giden en önemli devletten sonra en büyük yardımı kendileri yaptılar. Defalarca buraya geldik. 3 tır, 10 tır, 20 tır, Suriye'ye gönderiyoruz dediler ve bizler de bir kısımla eşlik edebildik. Benim yaşım şuraya gelmiş, benim işim var, benim çocuğum var bu işleri yapamam mazeret uydurmadılar, laf üretmediler iş ürettiler. Laf üretmek, mazeret üretmek kolay, ama iş üretmek bir çaba istiyor, işte o çabayı fazlasıyla kendilerinde gördük. İdlip'te insanlarımız ne kadar zor durumda, oturalım evimizde üzülelim, televizyonda seyredelim olmaz, ne yapacağız Müslümanlar tek vücut gibidir. Aslında mazlum nerede varsa, nerede bir zayıflık varsa oralara elimizi uzatmamız gerekiyor diyebiliyoruz. Bu bizim insanlığımızın gereğidir. Bir farklı açısı da var kapıdan girerken, kucağındaki çocuğa çember takanlar, jiletli ter örgü çekenler var. Nereden geldik bunları nasıl atarız diye düşünenler var ama insanlığın birde insanların bu yüzü var, işitmedik, görmedik, sustuk sözünü aştılar, bilakis hücum edenler var. Bir taraftan sınırımıza geliyorlar ve arkalarında kurşunlar bombalar patlıyor, peki ne diyeceksin ölün mü diyeceksin bunlara. Herhangi dünyanın bir ülkesinde 50 tane, 100 tane ülkelerine gelsin ve geldiğinde referandumlar, halk oylamaları yapıyorlar ama bizim ülkemiz kapılarını açtı, insanlık bunu gerektiriyordu. Ölün diyemezdi bu insanlara bugün de onların yurtlarına gitmesi için güvenli bölgeler açıyoruz ve bunu yapmak bize düşüyor. İnşallah bu bize yarın dünyanın en büyük ülkesi olma yolundaki adımlarımız gösteriyor. Eğer sen insanlığa sahip çıkarsan, sen mazluma sahip çıkarsan, sen yalnızlığa sahip çıkarsan, mağdura sahip çıkarsan dünyanın en büyük ülkesi yolunda ilerlersin. Bugün ne derlerse desinler bizim başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Bunu artık dünya da kabul ediyor ve bu yolda da güçlü adımlarla yola devam ediyor. Bir takım algılar devam edebilir, laf atmalar devam edebilir, bu tarih boyunca olmuştur ama bugün her zamankinden daha güçlüyüz, her zamankinden daha fazla insanlığa yardım ediyoruz, her zamankinden daha birlik ve beraberlik içindeyiz ve bu birlik ve beraberliğimiz Allahın izniyle devam edecektir. 3 tır kamyon ben kendimde bu yardıma öncülük edeceğim. Evimizde üzülmekle bu işler olmuyor, ama elimizi uzatmakla bu işler oluyor. Elimizin uzun olması lazım, kendimizi yardıma alıştırmamız gerekiyor bu nedenle de bütün Urfalı hemşerilerimizi ve bizim için medarı iftiharımız olan İnsani Yardım Platformuna elinden gelen yardımlarını buradan talep ediyorum. Buradan sesleniyorum ve oradaki insanların halini anlatıldığı zaman da bu insanlar kış günü soğukta bir ağacın altında bir naylon içinde günlerce aç neden oruç tutuyoruz, bir çok hikmetler var ama bir gün sabahtan akşama kadar oruç tutmamızın temelinde bir neden de acın halini anlamak içindir. Bunları anladığımızı ifade etmek için bugün elimizi uzatmak zorundayız. Bu yardımda uzun süredir çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildiriyorum, inşallah, bu yardımlar, mağdurlar olmasın yardımlar olmasın diyeceğiz ama dünyada insanlar, devletler öyle bir hale gelmiş ki bunu da sorgulamak gerekiyor. Bu kadar insanı bu hale getiren vicdandan merhametten yoksun insanlar var oldukça bu merhamet orduları, bu şefkat orduları da devam edecektir" dedi.



Platform Başkanı Osman Gerem ise, "Kimileri ağaçların altında kimileri ise naylon barakaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Kendilerine uzanacak bir yardım eli, bir merhamet eli bekliyor. Birileri bu mazlumları görmeyebilir ama bizler Türk halkı olarak, Şanlıurfalılar olarak bu insanlara destek olup yardım ettik. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugünkü yardımlar için Suriyeli kardeşlerimiz de destek verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve yardım eden kuruluş ve halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Programda duaların edilmesinin ardından yardım tırları, Suriye'ye doğru yola çıktı. - ŞANLIURFA