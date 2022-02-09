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Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi

09.02.2022 14:12
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 7 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 7 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanlığı ile Suriyeli Muhacirlerin oluşturduğu Hamlet Nehnu Meekum komisyonu öncülüğünden "Yükümüz İyilik Rotamız Suriye" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan ve içerisinde kömür, soba, giyim malzemesi, un ve gıda ürünlerinin bulunduğu 7 tır, Şanlıurfa Fuar Merkezi alanında törenle Suriye'ye uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, törendeki konuşmada, yıllardır Suriye'de insani yardım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kışın zor geçme ihtimaline karşı vakfın kendi çapında önceden önlem alarak 3 ay önce "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" adlı bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Söz konusu kış kampanyamız kapsamında siz değerli halkımızın destekleriyle iki hafta önce Suriye'nin İdlib, Cerablus ve Azez bölgelerine 13 tır, Afganistan'a ise 2 tır insani yardım gönderdik. Bugün de yine Suriye'nin İdlib bölgesine İnşallah 7 tır insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Bugünkü yardım tırlarımızda siz kıymetli bağışçılarımızın desteği ile 5 tır kömür, 1 tır un, 1 tır ise soba, kömür, un, battaniye, tekstil, giyim, ayakkabı, gıda, temizlik ürünleri gibi insani yardım malzemeleri bulunmakta."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Ahmet Kaytan da Suriye'de insani dramın hala devam ettiğini belirtti.

Türkiye'deki birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun yardım çalışması yürüttüğünü hatırlatan Kaytan, "Sıkıntıların başladığı bugüne kadar İHH Şanlıurfa Şubesi, yardımlarını esirgemedi. Bu yıl da şuana kadar 20 tır gönderildi. İnşallah bu tür organizasyonlara devam edilecek. Çünkü İHH ve diğer yardım kuruluşlarımızın eliyle dünyadaki bütün mazlumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Yapılan duaların ardından 7 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

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Şanlıurfa, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika


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