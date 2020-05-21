Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, 9 yıldır ülkelerinde muhacir ve mağdur olan insanlara yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye'deki mağduriyetin devam ettiğini belirten Gerem, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yardımların yarı yarıya düştüğü bugünlerde dar ve zor zamanlar geçiriyoruz. Buna rağmen bugün İdlib'e 1 tır yardım gönderiyoruz. Aynı zamanda İdlib'de gıda, giyim, ekmek dağıtımlarımız da devam ediyor. Emeği katkısı olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Gerem, bugün birçok İslam coğrafyasının, tarihin en zor, en karanlık döneminden geçtiğini belirterek "Medeniyetimizin başkentlerinde ateşler yükseliyor bugün bütün dünyada insanlığın ve insanlık vicdanını karardığını, merhametin azaldığını, kalplerin katılaştığını bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlığı kuşatan şiddet, terör, kin, nefret, düşmanlık, ırkçılık işgallerin yol açtığı bir dönemde İdlib'de insanlar derme çatma, naylondan yapılan barakalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor." diye konuştu.