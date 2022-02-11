Üye Girişi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi

11.02.2022 08:49
Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde giyim, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Veysel Toprak, mazlumların çığlığına duyarsız kalmadan hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Toprak, "500 ailenin istifade edeceği 11. tırımız olan bağışları, Azez bölgesinde çadırda yaşayan mazlumların sofrasına yetiştirmek için hareket ediyoruz. Bizzat kendi ellerimizle emanetlerinizi yerine ulaştıracak, sevinçlerine ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan duaların ardından yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:27 İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti
08:19 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:08 Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! Meğerse PCR testi yapmamış
08:03 Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
08:01 ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 08:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement