Şanlıurfa'dan Suriyelilere 8 tır yardım malzemesi

Şanlıurfa'da kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 8 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa'da kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 8 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde temin edilen ve içerisinde soğan, patates ve ekmeklik un ve gıda bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, 8 yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'ye yardımların gönderilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Beyazgül, "Müslümanlar kardeştir bizler de bu kardeşliğin gereğini yerine getiriyoruz. Nasıl ki vücudumuzdaki bir hastalık tüm vücudumuzu rahatsız ediyorsa Suriye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yaralar da bizi üzmektedir. Bu yardımların gönderilmesine katkısı olan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Platform Başkanı Osman Gerem ise muhacir ve mağdur olan insanlara bayram öncesi yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye'de özellikle de İdlib'in bombalandığını ve insanların feryat ettiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Suriye'de insanlar açlığın ve sefaletin yanında bombalarla da mücadele etmek zorunda. Ne yazık dünya bu dramı umursamaz oldu. 8 yıldır cömert Şanlıurfalıların yardımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin sofralarına umut olmaya çalışıyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi öncesi bugün 8 tır yardım malzememizi Suriye'ye göndereceğiz. Ayrıca kentte yaşayan Suriyeli misafirlerimize de yardımlarda bulunuyoruz. Yardımlara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Dua edilmesinin ardından yardım tırları İdlib ve Afrin'in kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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