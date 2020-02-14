Şanlıurfa'dan Tel Abyad ve Rasulayn'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Tel Abyad ve Rasulayn'a yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Tel Abyad ve Rasulayn'a yardım

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Şanlıurfa'dan Tel Abyad ve Rasulayn'a yardım, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gerçekleştirilen yardımlarla buradaki vatandaşların yaralarının sarılmaya çalışıldığı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Derneğinden temin edilen 250 soba ve 500 kırtasiye setinin Rasulayn'daki okullara dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menekşe Derneğinden temin edilen 930, Kızılaydan temin edilen 150 ve AFAD'ın temin ettiği 180 gıda kolisi Tel Abyad'daki ailelere ulaştırıldı. AFAD, Kızılay ve TMO'nun destekleriyle Tel Abyad'daki fırınlara 75 ton un ve 30 koli maya, Rasulayn'daki fırınlara ise 50 ton un dağıtımı gerçekleştirildi."

Öte yandan, Türk Kızılayın Tel Abyad'da açtığı Sevgi Mağazası'nda, bu hafta boyunca yetişkinlere 2 bin 84, çocuklara bin 276 giysi ve ayakkabı dağıtıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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